Две пружины жосткость которых 40 и 60 Р/м соеденены последовательно(подвесили одну ?? другой).Определить жосткость полученой системы пружин. Очень прошу ПОМОГИТЕ! СОС!
Физика
Две пружины жосткость которых 40 и 60 Р/м соеденены последовательно(подвесили одну ?? другой).Определить жосткость полученой системы пружин. Очень прошу ПОМОГИТЕ! СОС!
Ответ(ы):
Гость:
1/k=1/k1+1/k2 k=k1*k2/9k1+k2)=40*60/(40+60)=24 Н/м
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