Две пружины жосткость которых 40 и 60 Р/м соеденены последовательно(подвесили одну ?? другой).Определить жосткость полученой системы пружин. Очень прошу ПОМОГИТЕ! СОС!

Физика

Две пружины жосткость которых 40 и 60 Р/м соеденены последовательно(подвесили одну ?? другой).Определить жосткость полученой системы пружин. Очень прошу ПОМОГИТЕ! СОС!

Автор: Гость