Английский язык

Выберите правильный вариант чтения числительного 2,753,000: A) Two million seven handred and fifty three thousand. B) Two millions seven handreds fifty three thousands. C) Two millions seven handred and fifty three thousand. D) Two millions seven handred and fifty three thousands. E) Two millions seven handreds and fifty three thousand.

