Помогите решить эти три маленьких задания ))))
Алгебра
Помогите решить эти три маленьких задания ))))
Ответ(ы):
Гость:
7. ОДЗ: 8. ОДЗ: 9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Размер вывез на грузовой машине картофель с двух участков. с первого -за 5 рейсов,с?? второго -за 4 рейса. Сколько всего центнеров картофеля было в...
Биология
Газообразную фракцию в круговороте углерода составляют*: А) углекислый газ; Б) у??ольная кислота; В) карбонат кальция; Г) угарный газ; Д)...
Математика
Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с ...
Физика
Две пружины жосткость которых 40 и 60 Р/м соеденены последовательно(подвесили одну ?? другой).Определить жосткость полученой системы пружин. Очень ...