Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров ост??льные стальной пути скоростью 90 километров сколько времени находилась в машину в пути из А если она сделала без ногти по 30 минут с Может л...
Математика
Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров ост??льные стальной пути скоростью 90 километров сколько времени находилась в машину в пути из А если она сделала без ногти по 30 минут с Может ли машина пройти это расстояние за 6 часов Если будет двигаться без остановки со скоростью 90 километров час
Ответ(ы):
Гость:
120х2=240 км со скоростью 120 км/ч за 2 часа 2) 510-240=270км со скоростью 90км/ч 3) 270:90 =3часа ехала машина со скоростью 90км/ч 4) 2+3=5 часов была машина в пути
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