Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров ост??льные стальной пути скоростью 90 километров сколько времени находилась в машину в пути из А если она сделала без ногти по 30 минут с Может л...

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Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров ост??льные стальной пути скоростью 90 километров сколько времени находилась в машину в пути из А если она сделала без ногти по 30 минут с Может ли машина пройти это расстояние за 6 часов Если будет двигаться без остановки со скоростью 90 километров час

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