Длина гипотенузы прямоугольного треугольника равна 48 см. Вершины треугольника находятся на сфере. Определи расстояние плоскости треугольника от центра сферы, если радиус сферы равен 25 см. Ответ: расстояние плоскости треуго...
Геометрия
Длина гипотенузы прямоугольного треугольника равна 48 см. Вершины треугольника находятся на сфере. Определи расстояние плоскости треугольника от центра сферы, если радиус сферы равен 25 см. Ответ: расстояние плоскости треугольника от центра сферы равно Пожалуйста с решением
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