Составит цепочку из шести чисел .....
Математика
Составит цепочку из шести чисел .....
Ответ(ы):
Гость:
1,2,2,4,8,32-так должна выглядеть цепочка
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