Лице, взгорье, юге - почему на конце Е?
Русский язык
Лице, взгорье, юге - почему на конце Е?
Ответ(ы):
Гость:
Предложный падеж, о ком? о чем? на конце е
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