Решите уравнение x^2+1=cosx Помогите пожалуйста.

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Выражение x^2+1=cosx графически представляет 2 кривые: - параболу ветвями вверх, вершина которой находится в минимуме функции у = x^2+1 - это точка (0; 1). - график функции у=cosx, максимальной значение которой равно 1 при х = 0. Отсюда решение: равенство возможно только в одной точке х = 0.