3*9^x - 5*6^x + 2*4^x=0 можно с подробным решением пожалуйста.
Математика
3*9^x - 5*6^x + 2*4^x=0 можно с подробным решением пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
3*9^x-5*6^x+2*4^x=0 |:4^x 3*9^x:4^x-5*6^x:4^x+2*4^x:4^x=0 3*(9/4)^x-5*(6/4)^x+2=0 3*(3/2)^(2x)-5*(3/2)^x+2=0 показательное квадратное уравнение, замена переменных: (3/2)^x=t, t>0 3t²-5t+2=0 t₁=4/6, t₁=2/3. t₂=1 обратная замена: t₁1=2/3, (3/2)^x=2/3. (3/2)^x=(3/2)⁻¹. x=-1 t₂=1, (3/2)^x=1, (3/2)^x=(3/2)⁰. x=0 ответь: x₁=-1, x₂=0
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