Сравните альфа и бетта излучения что между ними общего и в чем различия (U и Ca)
Физика
Сравните альфа и бетта излучения что между ними общего и в чем различия (U и Ca)
Ответ(ы):
Гость:
Альфа-излучение представляет собой поток ядер атомов гелия. Проникающая способность альфа-частиц, т. е. способность проходить через слой какого-либо вещества определенной толщины, небольшая. Поэтому внешнее воздействие альфа-частиц на живой организм не является опасным. Однако альфа-частицы обладают высокой ионизирующей способностью, и их попадание внутрь организма через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или раны вызывает серьезные заболевания. Бета-излучение состоит из потока электронов. Они имеют значительно большую проникающую, но меньшую ионизирующую способность по сравнению с альфа-частицами. Именно высокая проникающая способность электронов является опасным фактором при облучении этими частицами.
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