Среднее арифметическое двух чисел равно 20, а их среднее геометрическое 12. найти эти числа
Алгебра
Среднее арифметическое двух чисел равно 20, а их среднее геометрическое 12. найти эти числа
Ответ(ы):
Гость:
(x+y)/2=20, sqrt(xy)=12. решаем систему: x=40-y, подставим во второе уравнение: sqrt((40-y)y)=12 40y-y^2=144 y^2-40y+144=0 D=1600-4*144=1600-576=1024 sqrt(D)=32 y1=(40+32)/2=36, y2=(40-32)/2=4. тогда x1=4, x2=36, пары чисел: 36 и 4
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