Из поселка выехало два велосепедиста одновременно в противоположнвход направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 27 км. первый велосепедист ехал со скоростью 9 км.час. с какой скоростью ехал второй велосепедист?
Математика
Из поселка выехало два велосепедиста одновременно в противоположнвход направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 27 км. первый велосепедист ехал со скоростью 9 км.час. с какой скоростью ехал второй велосепедист?
Ответ(ы):
Гость:
V-27км t-3 часа S1-5км/ч S2-? 5*3=15км-проехал первый велосипедист 27-15=12км-проехал второй велосипедист 12:3=4 км/ч-скорость второго велосипедиста Ответ:4км/ч
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