Из поселка выехало два велосепедиста одновременно в противоположнвход направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 27 км. первый велосепедист ехал со скоростью 9 км.час. с какой скоростью ехал второй велосепедист?

Математика

Из поселка выехало два велосепедиста одновременно в противоположнвход направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 27 км. первый велосепедист ехал со скоростью 9 км.час. с какой скоростью ехал второй велосепедист?

Автор: Гость