Фотоны с энергией 7 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода 4 эВ. Най??ите максимальный импульс фотоэлектронов.
Физика
Фотоны с энергией 7 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода 4 эВ. Най??ите максимальный импульс фотоэлектронов.
Ответ(ы):
Гость:
По формуле Эйнштейна Е=A+Eк Eк=E-A=7-4=3эВ=3*1,6*10^-19=4,8*10^-19 Дж Е=m*V^2/2=m^2*V^2/2*m=P^2/2*m P= √2*m*E=√2*9,1*10^-31*4,8*10^-19=9,347*10^-25 кг*м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
География
Люди, напишите пожалуйста кардинаты к этим крайним точкам Антарктиды: мыс Сифре; моря: Уэдделла,Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; острова: Петра I,...
Алгебра