Фотоны с энергией 7 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода 4 эВ. Най??ите максимальный импульс фотоэлектронов.

Физика

Фотоны с энергией 7 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода 4 эВ. Най??ите максимальный импульс фотоэлектронов.

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