Помогите уже надоело кто не занят

Русский язык
Помогите уже надоело кто не занят
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-З 2- 3-Д, Г 4-В 5-Ж 6-А 7-Б
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