Морфологический разбор слова Женя. Пожалуйста, очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

(Кто?) Женя 1.Женя-существительное Н.ф.- Женя 2.Морф.пр.- ж.р. (ну или мужской), И.п., ед.ч, одушевленное, собственное 3(Кто?) Женя ( выделяешь подлежащим)