Морфологический разбор слова Женя. Пожалуйста, очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Морфологический разбор слова Женя. Пожалуйста, очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
(Кто?) Женя 1.Женя-существительное Н.ф.- Женя 2.Морф.пр.- ж.р. (ну или мужской), И.п., ед.ч, одушевленное, собственное 3(Кто?) Женя ( выделяешь подлежащим)
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