При каком n выполняется равенство 10 2(n-1)=10000
Алгебра
При каком n выполняется равенство 10 2(n-1)=10000
Ответ(ы):
Гость:
Если я все верно понимаю, то решение будет следующее Ответ: равенство выполняется при n=3
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