Для некоторого металла красная граница фотоэффекта соответствует длине волны 580 ??м. Какова максимальная скорость фотоэлектронов при облучении этого вещества светом с длиной волны 380 нм?
Физика
Для некоторого металла красная граница фотоэффекта соответствует длине волны 580 ??м. Какова максимальная скорость фотоэлектронов при облучении этого вещества светом с длиной волны 380 нм?
Ответ(ы):
Гость:
Воспользуемся формулой Эйнштейна для фотоэффекта:
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