Для некоторого металла красная граница фотоэффекта соответствует длине волны 580 ??м. Какова максимальная скорость фотоэлектронов при облучении этого вещества светом с длиной волны 380 нм?

Физика

Для некоторого металла красная граница фотоэффекта соответствует длине волны 580 ??м. Какова максимальная скорость фотоэлектронов при облучении этого вещества светом с длиной волны 380 нм?

Автор: Гость