Как можно определить число род падеж имени прилагательного в предложении
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Как можно определить число род падеж имени прилагательного в предложении
Ответ(ы):
Гость:
По имени существительному, к которому привязано прилагательное
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