0,0870421. Как прочитать эту десятичную дробь ???
Математика
0,0870421. Как прочитать эту десятичную дробь ???
Ответ(ы):
Гость:
Ноль целых восемьсот семьдесят тысяч четыреста двадцать одна десяти миллионная
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