РЕБЯЯЯТ РЕШИТЕ ПЛЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО
Алгебра
РЕБЯЯЯТ РЕШИТЕ ПЛЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО
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1. При у=-5 нет решений При у=1 Ответ: 0. 2. Ответ:
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