В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая под­ писк?? на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый но...

Математика

В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая под­ писк?? на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер журнала отдельно, а получать журнал по подписке?

Автор: Гость