В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая под­ писк?? на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый но...

Математика
В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая под­ писк?? на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер журнала отдельно, а получать журнал по подписке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 24*25=600 - без подписки 2)600-460=140 ответ: 140 руб
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