Сочинение на тему " как человек относится к животным "

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Общество-это часть материального мира, обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней. Животные, по праву, часть природы, следовательно, человек взаимодействует с ними.Между людьми и животными есть общие и особенные черты. Среди общих следует отметить природный характер происхождения. С другой, стороны, есть ряд отличий: например, прямохождение, членораздельная речь, способность изменять окружающую среду и т.д. Следовательно, человек может относится к животным как положительно (например, создавать питомники), так и отрицательные (издеваться над животными).