Запиши выражения: а)число а увеличь на 3 б)число а увеличь в 3 раза в)число а умен??ши на 3 г)число а уменьшить в 3 раза
Математика
Запиши выражения: а)число а увеличь на 3 б)число а увеличь в 3 раза в)число а умен??ши на 3 г)число а уменьшить в 3 раза
Ответ(ы):
Гость:
А)а+3 б)а*3 в)а-3 г)а:3
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