Запиши выражения: а)число а увеличь на 3 б)число а увеличь в 3 раза в)число а умен??ши на 3 г)число а уменьшить в 3 раза

Математика

Запиши выражения: а)число а увеличь на 3 б)число а увеличь в 3 раза в)число а умен??ши на 3 г)число а уменьшить в 3 раза

Автор: Гость