Найдите значение выражения: а) (-3,25+(-1целая3/4))+(-1целая4/9)) б) (-2/3+(-2/15))+(-1,85+(-1,35))
Математика
Найдите значение выражения: а) (-3,25+(-1целая3/4))+(-1целая4/9)) б) (-2/3+(-2/15))+(-1,85+(-1,35))
Ответ(ы):
Гость:
1) =(-3,25-1,75)-1 1/9=-5-1 1/9=-6целых 1/9 2) =(-12/15)-3,2=-4/5-3,2=-0,8-3,2=-4
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