Выберите глагол в форме Present Perfect: A) Had written. B) Have writing. C) Have wrote. D) Has written. E) Has wrote.

Английский язык
Выберите глагол в форме Present Perfect: A) Had written. B) Have writing. C) Have wrote. D) Has written. E) Has wrote.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вариант d правильный ответ
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