Решите задачу и начертите схему к 1 задаче

Геометрия
Решите задачу и начертите схему к 1 задаче
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
∠АКО + ∠ЕМС = 180°,значит эти два угла - односторонние.При пересечении двух параллельных прямых секущей,сумма односторонних углов равна 180°.чтд
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