Центр кола, вписаного в рівнобедрений трикутник, ділить медіану, проведену до осн??ви, на відрізки завдовжки 20 см і 12 см, починаючи від вершини трикутника. Знайти периметр трикутника, якщо основа на 8 см більша за бічну сторо...

Геометрия

Центр кола, вписаного в рівнобедрений трикутник, ділить медіану, проведену до осн??ви, на відрізки завдовжки 20 см і 12 см, починаючи від вершини трикутника. Знайти периметр трикутника, якщо основа на 8 см більша за бічну сторону. Пожалуйста, помогите, кто может...

Автор: Гость