Помогите пожалуйста, до утра надо!!

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Помогите пожалуйста, до утра надо!!
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Автор: Гость
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Гость:
А слова любые можно или даны определенные?
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