Описать вкратце судьбу Ассоль. Почему она мне понравилась во-первых, .... Во-вторых, .... Почему бы я хотела быть на нее похожи или не хотела ( указать, чем и почему )
Литература
Описать вкратце судьбу Ассоль. Почему она мне понравилась во-первых, .... Во-вторых, .... Почему бы я хотела быть на нее похожи или не хотела ( указать, чем и почему )
Ответ(ы):
Гость:
Ассоль - это девушка света и надежды. Она каждый день ждала корабль с алыми парусами и не смотря на то, что говорят люди, верила, что он приплывёт. Понравилась она мне потому, что она стоит на своём, не слушает завистников и терпеливо ждёт своего капитана. Она лучик света, верящий в сказку, в этом жестоком мире. Это вторая причина. Я бы хотела, чтобы у нас были схожи характеры, хотела бы не потерять добрую душу и веру в чудо. Вера - это сила.
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