Укажите,какие физические величины,которые характеризуют колебания математическ??го маятника,имеют наибольшее значение в его крайних положениях.

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Период равен: l - длина подвеса, g - ускорение свободного падения В крайних положениях наибольшая амплитуда. В крайних положениях ускорение максимально, т.к. максимально значение равнодействующей сил натяжения нити и силы тяжести. В крайних положениях наибольший запас потенциальной энергии, а кинетическая равна 0.