Какое значение для размножения споровых и семенных растений имеет вода?? Срочно!!!
Биология
Какое значение для размножения споровых и семенных растений имеет вода?? Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Для оплодотворения сперматозоид должен попасть во внешнюю среду и оплодотворить яйцеклетку, которая находится внутри женского полового органа. Для перемещения сперматозоида необходима вода.
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