Черепаха за 3 минуты может приползти 15 м а слон За это же время пройдёт 300 м. Во скол??ко раз скорость слона больше скорости черепахи?насколько скорость слона больше скорости черепахи?
Математика
Черепаха за 3 минуты может приползти 15 м а слон За это же время пройдёт 300 м. Во скол??ко раз скорость слона больше скорости черепахи?насколько скорость слона больше скорости черепахи?
Ответ(ы):
Гость:
Если во сколько то 20, а если на сколько то 285
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