4^x-1+2^x-2-3\2≥0 Помогите решить,пожалуйста!

Алгебра
4^x-1+2^x-2-3\2≥0 Помогите решить,пожалуйста!
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Гость:
  |*4 Пусть (t+3)(t-2)        +                    --                          + ----------------|--------------------|------------------>                    -3                          2                        t t= - 3 - посторонний корень x = 1                            --                       +      ------------------------------|----------------->                                        1                      x x∈[1; ∞)
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