4^x-1+2^x-2-3\2≥0 Помогите решить,пожалуйста!
Алгебра
4^x-1+2^x-2-3\2≥0 Помогите решить,пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
|*4 Пусть (t+3)(t-2) + -- + ----------------|--------------------|------------------> -3 2 t t= - 3 - посторонний корень x = 1 -- + ------------------------------|-----------------> 1 x x∈[1; ∞)
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