Тундровая зона и ее обители
Окружающий мир
Тундровая зона и ее обители
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Тундра находится в Северной части Евразии и Северной Америки. Климат тундры - субарктический. Там обширно водно-болотистые почвы. Растительности там мало, практически нет. Она почти все время полностью покрыта снегом. Но местами в тундре земля прогревается лучше и там можно увидеть травянистые растения: осока, мытник, пушица. Из деревьев - береза, полярная ива, можжевельник. Там обитают такие животные, как: о лени, овцебыки, полярные волки, песцы, сайгаки, горностаи, норки.
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