Какова роль бесполого и полового размножения!!! Срочно!!!
Биология
Какова роль бесполого и полового размножения!!! Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Биологическая роль бесполого размножения : потомки получаются точные копии родителей (клоны) и обладают теми же свойствами. Бесполое размножение часто происходит быстрее, чем половое, т.е - это экономия времени.
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