Максимальная частота света, вырывающего электроны из поверхности катода, равна 5 * 10¹⁴ Гц. При какой длине волны падающего излучения максимальная скорость фотоэлектронов равна 2 * 10⁶ м/с?
Физика
Максимальная частота света, вырывающего электроны из поверхности катода, равна 5 * 10¹⁴ Гц. При какой длине волны падающего излучения максимальная скорость фотоэлектронов равна 2 * 10⁶ м/с?
Ответ(ы):
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Формула Эйнштейна для фотоэффекта:
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