Написать уравнение реакций по схеме, одну ОВР уравнять методом электронного бала??са, указав окислитель и восстановитель, одну реакцию обмена(любую) написать в молекулярной и ионной форме кремний-оксид кремния(4)-силикат калия...

Химия
Написать уравнение реакций по схеме, одну ОВР уравнять методом электронного бала??са, указав окислитель и восстановитель, одну реакцию обмена(любую) написать в молекулярной и ионной форме кремний-оксид кремния(4)-силикат калия-кремниевая кислота-оксид кремния (4)
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Гость:
Вроде так, насчет овр не уверен
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