Электродинамика 10 класс. Помогите! Сколько электронов содержит заряд пылинки ма??сой 10^(-4) мг, если она находится в состоянии равновесия в плоском конденсаторе, заряженном до напряжения 500 В? Расстояние между пластинами ра...

Физика

Электродинамика 10 класс. Помогите! Сколько электронов содержит заряд пылинки ма??сой 10^(-4) мг, если она находится в состоянии равновесия в плоском конденсаторе, заряженном до напряжения 500 В? Расстояние между пластинами равно 5 мм.

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