Электродинамика 10 класс. Помогите! Сколько электронов содержит заряд пылинки ма??сой 10^(-4) мг, если она находится в состоянии равновесия в плоском конденсаторе, заряженном до напряжения 500 В? Расстояние между пластинами ра...
Физика
Электродинамика 10 класс. Помогите! Сколько электронов содержит заряд пылинки ма??сой 10^(-4) мг, если она находится в состоянии равновесия в плоском конденсаторе, заряженном до напряжения 500 В? Расстояние между пластинами равно 5 мм.
Ответ(ы):
Гость:
N=q/e m*g=E*q E=U/d m*g=U*q/d q=m*g*d/U N=m*g*d/U*e=10^-10*10*5*10^-3/500*1,6*10^-19=6250
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