Префікс і суфікс слів окрилений, соколик, поїзд , випадок, переказ, зранку, приймен??ик, привітна, чудовий.
Українська мова
Префікс і суфікс слів окрилений, соколик, поїзд , випадок, переказ, зранку, приймен??ик, привітна, чудовий.
Ответ(ы):
Гость:
о-крил-енн-ий сокол - ик по - їзд ви-пад - ок пере-каз з-ран-к-у при - йм - енн -ик при-віт-н-а чуд- ов-ий
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