Как развивалось сельское хозяйство в первой четверти 17 века?
История
Как развивалось сельское хозяйство в первой четверти 17 века?
Ответ(ы):
Гость:
В первой половине 17 века происходит специализация сельского хозяйства, каждый район страны в 17 веке приобретает свою сельхоз.специфику. Ремесло превращается в мелкотоварное производство.
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