Фигурная скобка а+в=5 3а-5в=-1. Решите пожалуйста

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Система уравнений: a+b= 5 3a-5b= -1 Выразим из первого уравнения а: а=5-b Подставим во второе уравнение: 3 *(5-b) -5b=-1 15-3b-5b=-1 -8b=-1-15 -8b=-16 b= (-16)/ (-8) b= 2 a= 5-2 =3 Проверим: 2+3=5 3*3-5*2 =9-10=-1 Ответ: а=3 ; b=2.