Написать рассказ об одном из мастеров своего дела.

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Сапожник умеет делать не только новую обувь, но и чинить старую, чтобы ноги в обуви на ходу не уставали, в дождь не промокали, в стужу не мерзли, в жару не потели... Еще хочется, чтобы обувь красивой была. Все это от сапожника большого мастерства требует!В наши дни модную и красивую обувь делают на фабриках, где много больших и сложных машин. Современный сапожник должен хорошо знать устройство таких машин и уметь управлять ими. Поэтому он уже не просто сапожник, а - инженер. Если ты уже умеешь читать, то, гуляя по улице, читал разные вывески. Если ты видел вывеску, на которой большими буквами написано «Ремонт обуви», знай, что именно там и скрываются настоящие сапожники.Но, вообще-то, сапожное ремесло и домашнему умельцу не помешает. Конечно, для этого в доме должны быть подходящие материалы и инструменты. Например, нужны кусочки кожи, резины и войлока, крепкие нитки, клей резиновый. Нужен очень острый нож, чтобы резать кожу, резину и войлок. Еще необходимо шило, чтобы прокалывать отверстия для иголки с ниткой. Если постараться, дома вполне можно самому смастерить теплые тапочки и удобную стельку, выполнить несложный ремонт. Хорошо, когда в семье есть свои умельцы!