Найдите правильный вариант сказуемого: Cinemas ... a lot of continental films. A) has shown B) shows C) to show D) show E) shown
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Найдите правильный вариант сказуемого: Cinemas ... a lot of continental films. A) has shown B) shows C) to show D) show E) shown
Ответ(ы):
Гость:
Cinemas show a lot of continental films
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