Поставь слова в скобках в форму Р.п. мн.ч. Запиши предложения. На столе нет (помидо??ы,апельсины,яблоки). В зале не осталось свободных (места). У неё много (дела). У него было по паре (ботинки) и (сапоги), но не было (вале...

Русский язык
Поставь слова в скобках в форму Р.п. мн.ч. Запиши предложения. На столе нет (помидо??ы,апельсины,яблоки). В зале не осталось свободных (места). У неё много (дела). У него было по паре (ботинки) и (сапоги), но не было (валенки). В этом магазине нет ни (чулки) ни (носки)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На столе нет помидоров. На столе нет апельсинов. На  столе нет яблок. В зале не осталось свободных мест. У нее много дел. У него было по паре ботинок и сапог. но не было валенок. В этом магазине нет ни чулков, ни носков.
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