Какая разница между quite и quiet
Английский язык
Какая разница между quite и quiet
Ответ(ы):
Гость:
Quite - довольно, более - менее quiet - тихий, спокойный
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