Дано: треугольник АВС угол С = 90 градусов, угол А =60 градусов. Сторона АВ = 32 см. Найти: сторону АС-?

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Треугольник АВС- прямоугольный,т.к. угол с равен 90 градусов;угол А равен 60 градусов по условию,значит угол в будет равен (90-60)=30 градусов.по свойству в прямоугольном треугольнике катет,лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы,следовательно,катет АС будет равен 16 см.