Сделать задание 12......

Русский язык
Сделать задание 12......
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Ответ(ы):
Гость:
Запятые 7 и 8  в последнем предложении стоят между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью

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