Сделать задание 12......
Русский язык
Сделать задание 12......
Ответ(ы):
Гость:
Запятые 7 и 8 в последнем предложении стоят между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью
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