ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Поршень в циллиндре насоса оказывает давление 1351 килопаскалей. Площадь поверхности цилиндра равна 445 см2. Найдите работу за один ход поршня, если поршень перемещается на расстояние 85 см. Работу вырази...
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Поршень в циллиндре насоса оказывает давление 1351 килопаскалей. Площадь поверхности цилиндра равна 445 см2. Найдите работу за один ход поршня, если поршень перемещается на расстояние 85 см. Работу выразите в джоулях.
Ответ(ы):
Гость:
Дано P=1351 *10^3 Па S=445*10^-4 м2 h=0,85 м A- ? 1) F=P*S=1351*10^3*4,45*10^-2=60,12*10^3 Н 2) A=F*S=60.12*10^3*0,85=51,1 кДж Ответ A=51.1 кДж
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