Помогите пожалуйста 3клас анг. заполнить таблицу
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Помогите пожалуйста 3клас анг. заполнить таблицу
Ответ(ы):
Гость:
T - helped cooked washed d - listened opened played id - acted painted visited
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