Помогите пожалуйста 3клас анг. заполнить таблицу

Английский язык
Помогите пожалуйста 3клас анг. заполнить таблицу
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T - helped cooked washed  d - listened opened played id  - acted painted visited
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