Задача для 3-го класса: В трёх одинаковых тетрадях-54 листа бумаги. Сколько таких т??традей получится из 90 листов? из 72 листов?

Математика
Задача для 3-го класса: В трёх одинаковых тетрадях-54 листа бумаги. Сколько таких т??традей получится из 90 листов? из 72 листов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
54/3=17 -листов в 1 тетради 90/17=5 - тетраде1 из 90 листов 72/17=4 - тетрадей из 72 листов
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