Задача для 3-го класса: В трёх одинаковых тетрадях-54 листа бумаги. Сколько таких т??традей получится из 90 листов? из 72 листов?

Математика

Задача для 3-го класса: В трёх одинаковых тетрадях-54 листа бумаги. Сколько таких т??традей получится из 90 листов? из 72 листов?

Автор: Гость